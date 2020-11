Esce per fare la spesa: lo ritrovano, ormai morto tra gli scaffali (Di sabato 28 novembre 2020) Una triste vicenda arriva dal padovano, con una morte che ha scosso l’intera comunità, avvenuta nel modo più assurdo. Supermercato (Facebook)Giulio Drago, 72 anni, di Stanghella, in provincia di Padova, si era recato al vicino supermercato, in ottemperanza alla misura emanata dal governatore veneto Luca Zaia, che di fatto spinge gli anziani ad effettuare la propria spesa nelle prime ore di apertura delle varie strutture commerciali. Il signor Giulio, era al bancone degli affettati, per acquistare alcuni prodotti, poi il malore improvviso, e la caduta, senza alcun lamento, senza alcuna parola. Il personale del supermercato si è subito attivato per chiamare i soccorsi che prontamente si sono recati sul posto. I tentativi di rianimazione, i minuti concitati alla ricerca di uno spiragli di speranza, ma tutto è stato vano. Giulio Drago, è deceduto li, in ... Leggi su chenews (Di sabato 28 novembre 2020) Una triste vicenda arriva dal padovano, con una morte che ha scosso l’intera comunità, avvenuta nel modo più assurdo. Supermercato (Facebook)Giulio Drago, 72 anni, di Stanghella, in provincia di Padova, si era recato al vicino supermercato, in ottemperanza alla misura emanata dal governatore veneto Luca Zaia, che di fatto spinge gli anziani ad effettuare la proprianelle prime ore di apertura delle varie strutture commerciali. Il signor Giulio, era al bancone degli affettati, per acquistare alcuni prodotti, poi il malore improvviso, e la caduta, senza alcun lamento, senza alcuna parola. Il personale del supermercato si è subito attivato per chiamare i soccorsi che prontamente si sono recati sul posto. I tentativi di rianimazione, i minuti concitati alla ricerca di uno spiragli di speranza, ma tutto è stato vano. Giulio Drago, è deceduto li, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Esce per Esce il singolo "You're my friend" dell'omonima associazione reggiana per mettere l'arte a sostegno della solidarietà Redacon Torino, domani esce la nuova canzone degli Eugenio in Via di Gioia

"A metà strada". È il titolo del nuovo brano dei torinesissimi Eugenio in Via Di Gioia. La giovane band lo ha annunciato nei giorni scorsi su tutti i canali social per raccontare anche i mesi intensi ...

Ferrara, Mattioli: «La mia Spal si è ripresa davvero bene»

FERRARA. Nel giorno universalmente riservato al “Black Friday” le parole del presidente Walter Mattioli sono tornare a scorrere tra i muri del “Mazza”, in una tarda mattinata risultata tutt’altro che ...

