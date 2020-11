Era Roberta Bonanno di Amici 7: oggi a 35 anni è diversissima, capelli biondi e… [FOTO] (Di sabato 28 novembre 2020) In onda da quasi 20 anni, i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi hanno visto il via vai di giovani talentuosi. Tra questi, anche Roberta Bonanno, una delle voci più belle della settima edizione. Dopo anni di allontanamento dalle scene, nel 2018 l’abbiamo rivista in un noto show televisivo: ecco quale. Roberta Bonanno oggi FOTO Quella di Roberta Bonanno è stata definita una delle voci più belle che abbiano mai calcato il palcoscenico di Amici di Maria De Filippi. Nonostante il montepremi finale sia andato a Marco Carta, Roberta, arrivata seconda, è stata notata dalla Sony Music che le ha proposto un contratto. A distanza di anni, ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 28 novembre 2020) In onda da quasi 20, i banchi della scuola didi Maria De Filippi hanno visto il via vai di giovani talentuosi. Tra questi, anche, una delle voci più belle della settima edizione. Dopodi allontanamento dalle scene, nel 2018 l’abbiamo rivista in un noto show televisivo: ecco quale.Quella diè stata definita una delle voci più belle che abbiano mai calcato il palcoscenico didi Maria De Filippi. Nonostante il montepremi finale sia andato a Marco Carta,, arrivata seconda, è stata notata dalla Sony Music che le ha proposto un contratto. A distanza di, ...

