Era la vincitrice de Lo Zecchino D’Oro nel 1964: oggi a 63 anni nuova concorrente di The Voice Senior [FOTO] (Di sabato 28 novembre 2020) Ieri sera, 27 novembre, The Voice Senior ha fatto il suo debutto su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici. Sono stati tantissimi gli over 60 che hanno deciso di partecipare a questa particolare edizione, del tutto inedita. Ma sicuramente in molti avranno notato che tra di loro c’era un volto già noto al mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Viviana Stucchi, ex vincitrice de Lo Zecchino D’Oro nel 1964 e mamma di Luca Vismara. Ma cosa ha fatto in tutti questi anni la cantante dopo il successo avuto da bambina? Scopriamolo insieme. Viviana Stucchi, da Lo Zecchino D’Oro a The Voice Senior: la sua carriera Classe ’57 e originaria di Bernareggio, Viviana Stucchi è attualmente tra i concorrenti di ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 28 novembre 2020) Ieri sera, 27 novembre, Theha fatto il suo debutto su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici. Sono stati tantissimi gli over 60 che hanno deciso di partecipare a questa particolare edizione, del tutto inedita. Ma sicuramente in molti avranno notato che tra di loro c’era un volto già noto al mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Viviana Stucchi, exde Lonele mamma di Luca Vismara. Ma cosa ha fatto in tutti questila cantante dopo il successo avuto da bambina? Scopriamolo insieme. Viviana Stucchi, da Loa The: la sua carriera Classe ’57 e originaria di Bernareggio, Viviana Stucchi è attualmente tra i concorrenti di ...

L'avete riconosciuta? Viviana Stucchi è la nuova concorrente di The Voice Senior, ma la cantante non è un volto sconosciuto. Ecco chi è.

