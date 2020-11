Era la tata di Nicole Kidman e Tom Cruise | oggi a 52 anni è una delle attrici più famose FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 28 novembre 2020) È sunacoppie hollywoodiane più amate e seguite negli’90. Il loro amore, quasi iconico per quanto fossero citati dalla cronaca rosa e irraggiungibili agli occhi dei fan, si è improvvisamente interrotto subito dopo aver calcato il tappeto rosso del Festival di Venezia nel lontano 1999. La notizia non ha fatto altro che spezzare i cuori dei numerosi fan die Tom, increduli al successivo divorzio avvenuto nell’Agosto del 2001. Nonostante tutto, dopo ben 21ancora i due attori sono molto legati grazie all’amore che provano verso i loro figli adottivi, Isabella e Connor. I due volti noti di Hollywood avevano deciso – durante il matrimonio – di adottare due bambini. È stato un passo importante e decisivo per ...