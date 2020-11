Emma M’bayo Mertens vive in Italia da 12 anni ma non può fare la commercialista

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 novembre 2020) Classe 1987, nato in Germania e cresciuto in Congo,a Trento, dove lavora come export manager per un’azienda di guarnizioni.è anche un’attivista che in passato ha sofferto molto il mito della superiorità occidentale. Oggi si batte per il diritto alla cittadinanzana e per una più rispettosa considerazione dell’Africa e degli africani. Lo stereotipo del rappercresce a Lubumbashi, città nel sud est del Congo dove giganteggia la finta collina di Gecamines, formata dai residui dell’estrazione del rame. «Parlo diverse lingue, tra cui lo swahili, lingua predominante nella regione del Congo dove sono cresciuto, ma che era proibito usare a scuola. Sono cresciuto circondato da un forte ...