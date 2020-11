Emilio Fede sale in cattedra e spiazza Gomez | ai servizi sociali insegnerò ai giovani il bene e il male

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 28 novembre 2020)ai? Insegnerà aila differenza tra ile il. L’ex direttore del Tg4 sta ancora sta vivendo sulla sua pelle gli strascichi giudiziari. Ha terminato di scontare una pena definitiva a quattro anni e sette mesi per favoreggiamento e tentata induzione alla prostituzione nel caso Ruby bis. E ospite in tv, appare provato, ma non annientato da quanto vissuto negli ultimi anni. Anzi, al contrario di quanto ci si aspetterebbe, il giornalista sa cosa vuole fare. E deciso ad andare fino in fondo, con se stesso e rispetto al pubblico che lo ha sempre seguito. Pronto a ristabilire chiarezza d’intenti e integrità di immagine, ospite di un in calzante Peterche vorrebbe coglierlo in fallo, a La Confessione’, sul ...