Emergenza freddo | la Caritas cerca volontari dal 1 dicembre a fine marzo

(Di sabato 28 novembre 2020) Centri antiviolenza e Covid, la situazione in Liguria: 'L'attenzione è alta, ci aiutiamo con la tecnologia' 17 maggio 2020 Coronavirus, dai Lions una campagna di aiuti a bambini e famiglie in ...

rep_genova : Emergenza freddo, la Caritas cerca fondi e volontari [aggiornamento delle 15:33] - ilfaroonline : Un centro d’accoglienza per i #senzatetto: così il Municipio X si prepara all’emergenza freddo - MiTomorrow : Un'emergenza nell'emergenza. Il piano previsto ?? #emergenza #freddo #covid #dimora - siamo_la_Roma : ?? Giallorossi nel freddo di #Cluj ?? Emergenza totale in difesa ?? Ecco le possibili scelte di #Fonseca - LorenzoAmarotto : RT @federicoriboldi: Siamo convinti che le nostre eccellenze nella filiera della refrigerazione possano fare la differenza nella fondamenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza freddo

Genova24.it

"Ogni anno, dal 1° Dicembre a fine Marzo, sosteniamo l'Accoglienza Notturna di Emergenza per togliere dal freddo della strada le persone senza dimora. Servono volontari per coprire i turni ed assicura ...Serve personale per coprire i turni e assicurare un posto caldo, protetto e sicuro anche in termini di prevenzione sanitaria da Covid 19 ...