Eleonora Daniele fa una confidenza emozionante in diretta tv

Leggi su chenews

(Di sabato 28 novembre 2020), durante la sua trasmissione Storie Italiane ha confidato:“E’ normale per una mamma essere un po’ affaticata”., Fonte foto: Instagram (@official)Nella puntata di oggi di Storie Italiane,, la padrona di casa, ha ospitato il figlio di Roberta Ragusa,Logli. Il ragazzo non ha mai nascosto di credere fermamente nell’innocenza del padre e, infatti, con convinzione lo ha ribadito anche oggi. Quando invece ha parlato di sua madre,ha ricordato che nell’ultimo periodo, prima della scomparsa (perché per lui è scomparsa) Roberta era un po’ stressata. Anche sua sorella Alessia, che un po’ di tempo fa è stata ospite di Barbara ...