“È proprio tua figlia | identiche” Barbara De Rossi | incredibile | Martina è veramente la sua fotocopia

Barbara De Rossi è una grande attrice italiana, come tutti voi sapete. Nel lontano 1976 è stata in grado di vincere il concorso di bellezza 'Miss Teenager', ma la sua popolarità maggiore l'ha avuta con lo sceneggiato televisivo 'Storia d'amore e d'amicizia' di Franco Rossi. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata per la prima volta nel 1988 con Andrea Busiri Vici e due anni più tardi si è divorziata. Nel 1995 si è unita in matrimonio con il ballerino e coreografo Branko Tesanovic. Insieme a lui ha concepito la figlia Martina, che pochi di voi sicuramente conosceranno. Nel 2010 ha annunciato la volontà di separarsi anche dal secondo coniuge per caratteri incompatibili e per incomprensioni di coppia. Dal 2015 è fidanzata con l'ex modello e imprenditore fiorentino, Simone Fratini.

Barbara De Rossi, l'incredibile somiglianza con la figlia: "Nei tuoi occhi rivedo i miei"

Tale madre, tale figlia. Il dna non mente l'erede di Barbara De Rossi, ovvero la sua Martina Tesanovic, è tale e quale a lei da giovane. Impossibile non notare la somiglianza per i fan che seguono l'a ...

