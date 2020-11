È Morto il Professor Giovanni Cupertino | Aveva il Covid Lo Sfogo dei Colleghi | “Siamo al Fronte”

(Di sabato 28 novembre 2020) Oggi 28 novembre 2020 ci ritroviamo a piangere la scomparsa di un collega il Prof., docente di Tecnologia presso una scuola secondaria di Primo Grado “Padre Pio” in Altamura. Noisiamo oggi di nuovo costernati nell’aver appreso che il contagio è avvenuto a scuola. Evitiamo di scrivere questa per unirci al cordoglio

agilex2 : RT @franziskanava: Senza polemica, caro professor ?@azangrillo? vuole rispondere a questo ricercatore? “ricercatore di Oxford al San Raffae… - settepale : RT @franziskanava: Senza polemica, caro professor ?@azangrillo? vuole rispondere a questo ricercatore? “ricercatore di Oxford al San Raffae… - mp_0911_ : RT @franziskanava: Senza polemica, caro professor ?@azangrillo? vuole rispondere a questo ricercatore? “ricercatore di Oxford al San Raffae… - GigiEinaudi : RT @franziskanava: Senza polemica, caro professor ?@azangrillo? vuole rispondere a questo ricercatore? “ricercatore di Oxford al San Raffae… - babbadmnk : RT @franziskanava: Senza polemica, caro professor ?@azangrillo? vuole rispondere a questo ricercatore? “ricercatore di Oxford al San Raffae… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Professor

L'Eco di Bergamo

Lo storico Franco Ramella, studioso della storia del lavoro nell'industrializzazione italiana nel corso dell'Ottocento e del Novecento e specialista delle migrazioni interne in Italia, è morto in ospe ...Dalla Sapienza alla Bocconi, aveva insegnato in diversi atenei. All’attività accademica aveva unito l’impegno nelle amministrazioni di istituti bancari e società. I funerali domenica 29 novembre, in P ...