Dwayne Johnson: la sua versione gonfiabile "vola" tra le strade di New York (FOTO) (Di sabato 28 novembre 2020) I fan di Dwayne Johnson sono impazziti dopo aver visto la versione gonfiabile di The Rock, tra i maggiori protagonisti della Parata del Ringraziamento di New York. Durante l'annuale Parata del Ringraziamento un gonfiabile dedicato a Dwayne Johnson è volato tra le strade di New York, scatenando l'entusiasmo delle persone che hanno espresso sui social il proprio desiderio di avere a casa la versione gigante e volante di The Rock. In occasione della Festa del Ringraziamento si è tenuta la solita parata che, come ogni hanno, ha visto una lunga serie di palloni aerostatici volare tra le strade di New York. Quella di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 novembre 2020) I fan disono impazziti dopo aver visto ladi The Rock, tra i maggiori protagonisti della Parata del Ringraziamento di New. Durante l'annuale Parata del Ringraziamento undedicato ato tra ledi New, scatenando l'entusiasmo delle persone che hanno espresso sui social il proprio desiderio di avere a casa lagigante ente di The Rock. In occasione della Festa del Ringraziamento si è tenuta la solita parata che, come ogni hanno, ha visto una lunga serie di palloni aerostaticire tra ledi New. Quella di ...

