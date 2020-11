Dpcm dicembre | ristoranti chiusi a Natale e Capodanno | rimane il coprifuoco

Leggi su viagginews

(Di sabato 28 novembre 2020) Si è conclusa a tarda notte la riunione di governo suldi: si tende per inei festivi e per il mantenimento del. Ci si avvicina a grandi passi alla data del 3, quella in cui ildidovrà essere pronto. Il monitoraggio della curva epidemiologica effettuato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com