Don Mario | “Ridicola polemica su anticipo Natività”; preti ‘negativi’ a S Giuseppe Lavoratore

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anticipare di due ore la nascita di Gesù Bambino? DonSalerno, sacerdote della Parrocchia di San Demetrio, afferma: “Sono anni che diverse parrocchie hanno anticipato la Messa di Natale, chi alle 21, chi alle 22, compreso il Vaticano. Ma veramente dobbiamo ridurre il Santo Natale ad una questione di orario? Done Don DantePossibile che dopo tanti secoli non riusciamo ancora a capire che le date e gli orari delle nostre liturgie hanno poco a che fare con la cronologia ma che si tratta sempre di percorsi teologici e pastorali? Io non celebrerò alla mezzanotte di quest’anno. Celebro la prevista Messa vigiliare alle ore 18,30 e al termine deporrò il Bambino nel presepe dandogli il benvenuto. D’altra parte la solennità non inizia proprio con i Primi Vespri del Natale? Mi pesa non celebrare la Mezzanotte di ...