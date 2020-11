Dl Ristori quater, stop alle ganasce fiscali e bonus di 1000 euro ai lavoratori (Di sabato 28 novembre 2020) In arrivo decreto Ristori quater da 8 miliardi di euro. stop alle ganasce del fisco e anche alle altre procedure esecutive se il contribuente presenterà o ha presentato una domanda per chiedere una dilazione dei propri “debiti fiscali” per comprovate difficoltà economiche a pagare. Esso comprenderà anche indennità da 1.000 euro per stagionali, intermittenti, lavoratori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 28 novembre 2020) In arrivo decretoda 8 miliardi didel fisco e anchealtre procedure esecutive se il contribuente presenterà o ha presentato una domanda per chiedere una dilazione dei propri “debiti” per comprovate difficoltà economiche a pagare. Esso comprenderà anche indennità da 1.000per stagionali, intermittenti,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : Decreto Ristori quater, nell’elenco entrano gli agenti di commercio. Misiani: “A gennaio aiuti in base alle perdite… - LegaProOfficial : Comitato 4.0: in bozza dl ristori quater nessuna misura a sostegno dello sport di territorio ??… - fseviareggio : RT @iltirreno: Stop alla procedure esecutive se il contribuente presenterà domanda per chiedere una dilazione sui pagamenti - newsfinanza : Bozza Dl Ristori Quater, rinvii fisco e altri aiuti - ilgiornale : Prende forma il dl Ristori quater. Tra le misure, indennità a lavoratori stagionali di turismo e spettacolo e proro… -