Disney taglierà 32mila posti di lavoro nella prima metà del 2021

Leggi su invezz

(Di sabato 28 novembre 2020) Mercoledì, in un annuncio, la WaltCompany (NYSE: DIS) ha affermato che ridurrà la sua forzadidimentre la crisi di COVID-19 in corso continua a devastare la sua attività. La società ha affermato che il licenziamento interesserà principalmente i lavoratori dei suoi parchi a tema, dove quest’anno il traffico pedonale è ai minimi storici. Le azionisono attualmente a un rialzo di circa il 5% sul grafico settimanale. A 111,20 sterline per azione, la società americana è ora negoziata vicino allo stesso prezzo per azione a cui ha iniziato l’anno 2020. Il titolo era crollato fino a 64,28 sterline per azione a marzo quando le restrizioni contro il COVID-19 erano al massimo.aveva inizialmente pianificato di tagliare ...