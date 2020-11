Dietrofront Pausini | “Giusto piangere il campione Maradona | il mio pensiero è stato travisato”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’uscita scomposta di Lauranel giorno della morte diha fatto sollevare un polverone di critiche nei confronti della cantante. Ed ecco che, pronte, sono arrivate le rettifiche, le spiegazioni, le modifiche a un concetto apparso chiaro sin da subito. Un sport che hanno praticato in tanti, una volta che le uscite hanno fatto rumore. Però allava riconosciuta una certa coerenza perchè resta ancorata al suo concetto, ne ha rivisto solo la forma. In primis, però, si è premurata di far sparire il post in cui ha dato “dell’uomo poco apprezzabile” a, bypassando completamente che il mondo intero piangeva la scomparsa della leggenda dello sport e non dell’esempio di vita. I social sono quasi in rivolta dopo quanto è accaduto nel corso delle ultime ore. Laura ...