Dieci punti per ricostruire l’Italia. L’offerta di Di Maio al Centrodestra. La proposta dopo l’Ok allo scostamento di bilancio. Ma il ministro avverte: dialogo Sì, inciuci No (Di sabato 28 novembre 2020) dopo mesi di polemiche infinite, maggioranza e opposizione sembrano vicini ad una tregua. Chissà se a smuovere la situazione siano stati gli appelli alla cooperazione fatti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella o la mossa di Forza Italia che per prima ha teso la mano al governo, fatto sta che alla fine è arrivato il voto unanime del parlamento sullo scostamento di bilancio. Un mutamento del quadro politico che non è sfuggito al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ieri, con una lettera al Foglio, a sua volta ha teso la mano alle opposizioni offrendo un accordo in Dieci punti “per ricostruire l’Italia”. “Ritengo sia giunta l’occasione di compiere uno sforzo in più e impegnarci nella sfida della definizione di un pensiero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 novembre 2020)mesi di polemiche infinite, maggioranza e opposizione sembrano vicini ad una tregua. Chissà se a smuovere la situazione siano stati gli appelli alla cooperazione fatti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella o la mossa di Forza Italia che per prima ha teso la mano al governo, fatto sta che alla fine è arrivato il voto unanime del parlamento sullodi. Un mutamento del quadro politico che non è sfuggito aldegli Esteri, Luigi Di, che ieri, con una lettera al Foglio, a sua volta ha teso la mano alle opposizioni offrendo un accordo in“per”. “Ritengo sia giunta l’occasione di compiere uno sforzo in più e impegnarci nella sfida della definizione di un pensiero ...

CarloCalenda : Vitalba, spendere di più senza rendicontare nulla. Una grande novità per la politica, con i dieci punti di Di Maio… - ilfoglio_it : Il ministro degli Esteri @luigidimaio ha anticipato al Foglio il suo piano trasversale per l’Italia del futuro. L… - ANTEO17 : RT @MPenikas: LN Dieci punti per ricostruire l’Italia. L’offerta di Di Maio al Centrodestra. La proposta dopo l’Ok allo scostamento di bila… - MPenikas : LN Dieci punti per ricostruire l’Italia. L’offerta di Di Maio al Centrodestra. La proposta dopo l’Ok allo scostamen… - clikservernet : Dieci punti per ricostruire l’Italia. L’offerta di Di Maio al Centrodestra. La proposta dopo l’Ok allo scostamento… -