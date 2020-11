Detto Fatto, cambia: sostituito il parco autori, confermata Bianca Guaccero (Di sabato 28 novembre 2020) Il programma tornerà in onda dopo il ponte dell’Immacolata Dopo la polemica scaturita da un tutorial mandato in onda nel corso del programma Detto Fatto, sono previsti diversi cambiamenti prima del ritorno in tv del format di Raidue. La polemica è scaturita da parte del mondo politico e non. In pratica il tutorial rivolgendosi al pubblico femminile spiegava come fare la spesa in modo sexy: “C’è chi anche al supermercato porta i tacchi, perché al supermercato si cucca”, aveva Detto la conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, alla ballerina, Emily Angelillo, intenta a mostrare come fare la spesa in modo sexy. Leggi anche–> Detto Fatto, Bianca Guaccero si scusa sul tutorial ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 novembre 2020) Il programma tornerà in onda dopo il ponte dell’Immacolata Dopo la polemica scaturita da un tutorial mandato in onda nel corso del programma, sono previsti diversimenti prima del ritorno in tv del format di Raidue. La polemica è scaturita da parte del mondo politico e non. In pratica il tutorial rivolgendosi al pubblico femminile spiegava come fare la spesa in modo sexy: “C’è chi anche al supermercato porta i tacchi, perché al supermercato si cucca”, avevala conduttrice di, alla ballerina, Emily Angelillo, intenta a mostrare come fare la spesa in modo sexy. Leggi anche–>si scusa sul tutorial ...

stanzaselvaggia : Consigliere e capogruppo Lega provincia di Livorno. Direi che il tutorial di Detto Fatto al confronto è robetta. - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - ilpost : Il programma di Rai Due “Detto Fatto” è stato sospeso dopo il criticato “tutorial” per fare la spesa - CarieriF : RT @N36volpe1973: Dalla sexy spesa alla clip in intimo. “Detto Fatto” casca pure sulla replica. Altra bufera sul talk di Rai 2 sospeso da V… - cristinastag : .@repubblica di @stefanobalasso L’origine del magma, tuttavia, non sta in Rai 2 ma in Canale 5 tant’è che il pubbli… -