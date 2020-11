Detto Fatto: Bianca Guaccero e Caterina Balivo, è discriminazione? (Di sabato 28 novembre 2020) Il programma, condotto da Bianca Guaccero, è inciampato sul “carrello” sensuale ed è stato sospeso dalla Rai. La decisione è stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione diversa e più adeguata Lo scivolone di Bianca Guaccero: un sorta di tutorial sexy al supermercato, proprio il giorno della festa contro la violenza sulle donne, che è stato bollato come un “errore gravissimo”: Ma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 28 novembre 2020) Il programma, condotto da, è inciampato sul “carrello” sensuale ed è stato sospeso dalla Rai. La decisione è stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione diversa e più adeguata Lo scivolone di: un sorta di tutorial sexy al supermercato, proprio il giorno della festa contro la violenza sulle donne, che è stato bollato come un “errore gravissimo”: Ma Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Consigliere e capogruppo Lega provincia di Livorno. Direi che il tutorial di Detto Fatto al confronto è robetta. - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - ilpost : Il programma di Rai Due “Detto Fatto” è stato sospeso dopo il criticato “tutorial” per fare la spesa - christianrocca : RT @Linkiesta: Questa settimana abbiamo collaudato la versione premium della #cancelculture: quella che prevede la cancellazione istantanea… - Ivan200001 : #DettoFatto, trasmissione tv sospesa dalla Rai. Il che è un fatto significativo. Ne ho scritto questo pezzo su… -