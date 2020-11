(Di sabato 28 novembre 2020) Il rinvio delle scadenzedel 30 novembre e ancheuna tantum per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e per i lavoratori impiegati nel settore dello sport: sono i ...

Agenzia_Entrate : #Covid19 #Contributi a #fondoperduto e #Ristori. Versati complessivamente 8,2 miliardi, di cui 1,6 miliardi di pag… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Decreto Ristori quater, nella bozza nuovi aiuti e rinvii fiscali #ristoriquater - MediasetTgcom24 : Decreto Ristori quater, nella bozza nuovi aiuti e rinvii fiscali #ristoriquater - BabbaiFabry : RT @ElioLannutti: Decreto ristori, tornano gli emendamenti su farmacista di famiglia e fondo rurali - ElioLannutti : Decreto ristori, tornano gli emendamenti su farmacista di famiglia e fondo rurali -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Ristori

Il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre e anche nuovi aiuti una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e per i lavoratori impiegati nel settore dello sport: sono i ...La rabbia del settore per la ripartenza rinviata, gli incassi crollati e le idee per sopravvivere: anche i cocktail sono da asporto ...