De Zerbi su Guardiola: “Ha cambiato il calcio, non puoi giudicarlo dal numero di Champions vinte” (Di sabato 28 novembre 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in un’intervista rilasciata a Fanatik, ha parlato tra le altre cose di Guardiola e Marcelo Bielsa. Queste le parole del tecnico neroverde: “Guardiola e Bielsa sono gli allenatori che amo di più, in maniera diversa ovviamente. Guardiola per il modo in cui studia, per come le sue squadre giocano e per tutto quello che ha fatto per il movimento calcistico. Non si può giudicare Pep per il numero delle Champions vinte. Lo giudichi per il modo in cui la sua squadra gioca, lui ha cambiato il calcio. Mentre Bielsa per il coraggio che trasmette alle sue squadre.” Foto: twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Roberto De, allenatore del Sassuolo, in un’intervista rilasciata a Fanatik, ha parlato tra le altre cose die Marcelo Bielsa. Queste le parole del tecnico neroverde: “e Bielsa sono gli allenatori che amo di più, in maniera diversa ovviamente.per il modo in cui studia, per come le sue squadre giocano e per tutto quello che ha fatto per il movimento calcistico. Non si può giudicare Pep per ildellevinte. Lo giudichi per il modo in cui la sua squadra gioca, lui hail. Mentre Bielsa per il coraggio che trasmette alle sue squadre.” Foto: twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

valerio_santori : RT @ArenaRosario: Come non ho capito? Avete inteso o no? Prima De Zerbi e poi Fonseca, vi spiegano che il calcio é fatto di situazioni e di… - ArenaRosario : Come non ho capito? Avete inteso o no? Prima De Zerbi e poi Fonseca, vi spiegano che il calcio é fatto di situazion… - mauriziomeland2 : @totofaz @Vatenerazzurro1 'sagerato ?? Tra l'altro non è detto che 1 allenatore che ha fatto bene 1 o 2 volte facci… - Paojack81 : @stebellentani Effettivamente era meglio andare in causa per poi pagargli i danni come il Chelsea Per poi fare un a… - Il_TerzoUomo : RT @grecben: Una bella puntata de @Il_TerzoUomo. Abbiamo parlato di quei maledetti giochisti di De Zerbi e Guardiola, e poi delle partite d… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Guardiola De Zerbi: "Guardiola non puoi giudicarlo dal numero di Champions vinte. Ha cambiato il calcio" TUTTO mercato WEB De Calò (Gds): “La forza dell’Inter rimane nascosta in un labirinto. Da Conte ci si aspettava di più: ora serve una scossa”

Ecco le sue parole: “Qual è la reale dimensione di questa Inter? Rimane nascosta in un labirinto. Balla tra la poderosa forza offensiva calata giù in campionato, soprattutto contro le squadre medie e ...

Mister De Zerbi non ha dubbi «Marino è l’allenatore migliore»

In gennaio per gli ottavi di finale di Coppa Italia la Spal farà visita al super Sassuolo sapientemente guidato dal tecnico che ha appena reso omaggio al suo maestro ...

Ecco le sue parole: “Qual è la reale dimensione di questa Inter? Rimane nascosta in un labirinto. Balla tra la poderosa forza offensiva calata giù in campionato, soprattutto contro le squadre medie e ...In gennaio per gli ottavi di finale di Coppa Italia la Spal farà visita al super Sassuolo sapientemente guidato dal tecnico che ha appena reso omaggio al suo maestro ...