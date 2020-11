De Paul: “Sogno di vincere il mondiale in Qatar per dedicarlo a Maradona. Diego era eccezionale” (Di sabato 28 novembre 2020) Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell’Udinese, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni mentre ricorda Maradona. “Me l’hanno detto nell’intervallo della gara di Coppa Italia con la Fiorentina, non potevo crederci. E’ stato impossibile trattenere le lacrime, la mia generazione è nata col mito delle sue vittorie. Non l’abbiamo visto dal vivo, ma tutti sappiamo cosa ha fatto. Una volta ho mangiato insieme a lui perché avevamo un amico in comune, gli ho regalato la mia maglia. Potete capire l’emozione. E’ la storia, ricorderò sempre le immagini dell’86’ gli inglesi ci avevano rubato le Malvinas ed erano morti tanti argentini. I suoi gol contro l’Inghilterra hanno risollevato una nazione. Diego era eccezionale. Sognavo di essere un calciatore per emularlo, dovrò onorare il numero che ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Rodrigo De, centrocampista argentino dell’Udinese, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni mentre ricorda. “Me l’hanno detto nell’intervallo della gara di Coppa Italia con la Fiorentina, non potevo crederci. E’ stato impossibile trattenere le lacrime, la mia generazione è nata col mito delle sue vittorie. Non l’abbiamo visto dal vivo, ma tutti sappiamo cosa ha fatto. Una volta ho mangiato insieme a lui perché avevamo un amico in comune, gli ho regalato la mia maglia. Potete capire l’emozione. E’ la storia, ricorderò sempre le immagini dell’86’ gli inglesi ci avevano rubato le Malvinas ed erano morti tanti argentini. I suoi gol contro l’Inghilterra hanno risollevato una nazione.era eccezionale. Sognavo di essere un calciatore per emularlo, dovrò onorare il numero che ...

