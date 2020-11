De Micheli: "Non ho mai detto che bisogna andare a scuola la domenica" (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Il ministro del Trasporti, Paola De Micheli, assicura di non aver mai detto che i ragazzi devono andare a scuola anche il sabato e la domenica. "Se leggete la mia intervista - dice la De Micheli a Radio Capital - io ho semplicemente detto che non ci devono essere tabù pur di garantire la sicurezza dell'organizzazione dell'apertura di tutte le attività. Ho detto semplicemente questo ma capisco che possa anche essere utile la polemica, purché si discuta seriamente di un piano di scaglionamento degli orari". "Non mi occupo di scuola, lo fa molto bene la ministra Azzolina", ha aggiunto il ministro, spiegando che "ho detto un'altra cosa e cioè che devono cadere i tabù degli orari e anche dei giorni eventualmente". ... Leggi su agi (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Il ministro del Trasporti, Paola De, assicura di non aver maiche i ragazzi devonoanche il sabato e la. "Se leggete la mia intervista - dice la Dea Radio Capital - io ho semplicementeche non ci devono essere tabù pur di garantire la sicurezza dell'organizzazione dell'apertura di tutte le attività. Hosemplicemente questo ma capisco che possa anche essere utile la polemica, purché si discuta seriamente di un piano di scaglionamento degli orari". "Non mi occupo di, lo fa molto bene la ministra Azzolina", ha aggiunto il ministro, spiegando che "houn'altra cosa e cioè che devono cadere i tabù degli orari e anche dei giorni eventualmente". ...

