De Micheli: “Mai detto scuole di domenica” (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo i secchi dinieghi ricevuti circa la possibilità di far scuola anche di domenica, la De Micheli chiarisce di esser stata fraintesa, e smentisce quanto riportato dalla stampa. Nell’intervista, la De Micheli parlava dell’opportunità di utilizzare anche le domeniche per diluire il tempo scuola, ma ora il Ministro replica al titolo comparso su Repubblica chiarendo di non aver mai detto che bisogna andare a scuola di domenica e, aggiunge, “non mi occupo di scuola”, ma “ho posto il problema degli scaglionamenti, anche per le attività produttive”. “Non ho smentito il titolo dell’intervista fatta dal quotidiano perché serve ad aprire una discussione vera sullo scaglionamento degli orari”, ha aggiunto. E ha poi spiegato che per le scuole è necessario prevedere ingressi anche oltre le ore 9 del mattino. “Devono ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo i secchi dinieghi ricevuti circa la possibilità di far scuola anche di domenica, la Dechiarisce di esser stata fraintesa, e smentisce quanto riportato dalla stampa. Nell’intervista, la Deparlava dell’opportunità di utilizzare anche le domeniche per diluire il tempo scuola, ma ora il Ministro replica al titolo comparso su Repubblica chiarendo di non aver maiche bisogna andare a scuola di domenica e, aggiunge, “non mi occupo di scuola”, ma “ho posto il problema degli scaglionamenti, anche per le attività produttive”. “Non ho smentito il titolo dell’intervista fatta dal quotidiano perché serve ad aprire una discussione vera sullo scaglionamento degli orari”, ha aggiunto. E ha poi spiegato che per leè necessario prevedere ingressi anche oltre le ore 9 del mattino. “Devono ...

