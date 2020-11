Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata in onda domenica 29 novembre su Canale 5 (Di sabato 28 novembre 2020) Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trama della puntata in onda su Canale 5 domenica 29 novembre 2020. Continua l’appuntamento settimanale con la saop turca del momento. L’appuntamento con Daydreamer – Le Ali del Sogno, continuerà domenica 29 novembre 2020 alle 16:20 circa su Canale 5, prima della puntata di domenica Live. La soap non andrà più in onda al sabato, visto che dal 14 novembre è tornato Amici con Maria De Filippi (qui i dettagli sulla programmazione di dicembre). Vediamo quindi le anticipazioni dell’unica puntata in onda ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 28 novembre 2020)– Le Ali dele trama dellainsu292020. Continua l’appuntamento settimanale con la saop turca del momento. L’appuntamento con– Le Ali del, continuerà292020 alle 16:20 circa su5, prima delladiLive. La soap non andrà più inal sabato, visto che dal 14è tornato Amici con Maria De Filippi (qui i dettagli sulla programmazione di dicembre). Vediamo quindi ledell’unicain...

