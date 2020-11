Daniele Ferrari, imprenditore ucciso in Namibia durante rapina: arrestati i tre presunti assassini (Di sabato 28 novembre 2020) Daniele Ferrari, imprenditore ucciso in Namibia durante rapina. Sarebbero tre gli assassini di Daniele Ferrari, l’imprenditore italiano ucciso in Namibia lo scorso luglio nei pressi della villetta dove risiedeva a Windhoek. A darne notizia è un giornale locale che ha pubblicato la foto dei tre presunti killer del 52enne morto per le numerose pugnalate ricevute. L’uomo era originario della Val Seriana ma era nato e cresciuto in Africa. Sono tre i presunti assassini di Daniele Ferrari, l’imprenditore 52enne ucciso lo scorso luglio in ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 28 novembre 2020)in. Sarebbero tre glidi, l’italianoinlo scorso luglio nei pressi della villetta dove risiedeva a Windhoek. A darne notizia è un giornale locale che ha pubblicato la foto dei trekiller del 52enne morto per le numerose pugnalate ricevute. L’uomo era originario della Val Seriana ma era nato e cresciuto in Africa. Sono tre idi, l’52ennelo scorso luglio in ...

