Da domani Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione, Sicilia e Liguria in gialla (Di sabato 28 novembre 2020) In fascia rossa per almeno un'altra settimana restano la Toscana, la Campania, la Val d'Aosta, l'Abruzzo e la provincia autonoma di Bolzano Leggi su tg.la7 (Di sabato 28 novembre 2020) In fascia rossa per almeno un'altra settimana restano la Toscana, la Campania, la Val d'Aosta, l'Abruzzo e la provincia autonoma di Bolzano

Agenzia_Ansa : Calabria, Lombardia e Piemonte in arancione. Area gialla per Liguria e Sicilia. Nuova ordinanza del ministro Speran… - massidanu : Domani file in pasticceria centro commerciale Ristoranti?? L'uomo zigoto riprende la vita paleolitica #Lombardia #28novembre - SettenewsWeb : Approvata ieri, venerdì 27 novembre, e firmata nella giornata di oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza, s… - cotrozzi_lisa : Cambiano i colori delle Regioni, cosa è vietato e cosa no - Carmela_oltre : RT @Tg3web: L'analisi dei dati sul contagio mostra un miglioramento degli indici tale da poter restringere la zona rossa. Da domani Lombard… -