Cts: Natale senza baci e abbracci. Dopo il 20 gennaio ok allo sci se non ci sarà nuovo picco dei contagi (Di sabato 28 novembre 2020) Cenone di Natale e di Capodanno massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 novembre 2020) Cenone die di Capodanno massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi. ...

petergomezblog : Coronavirus, Miozzo (Cts): “Dimentichiamoci un Natale ‘liberi tutti’. Abbiamo fatto un’estate così e l’abbiamo paga… - TgLa7 : #Covid Miozzo (Cts): sanzioni per assembramenti shopping Natale, se no salta tutto e a gennaio avremo la terza onda… - bizcommunityit : Natale, cenone in sei e tutti tracciabili: niente deroghe. La stretta del Cts - infoitinterno : Natale, cenone in sei e tutti tracciabili: niente deroghe. La stretta del Cts - EmMicucci : #Coronavirus #Cei pronta a collaborare con governo, Viminale e Cts su #messa #Natale. -