Cresce la perplessità dei medici: “I vaccini vanno ancora tutti valutati” (Di sabato 28 novembre 2020) Big Pharma conta i soldi e stringe accordi segreti e onerosi con i governi di tutto il mondo. Gli esperti, intanto, predicano la calma: tutti sperano nell’arrivo di vaccini efficaci che permettano di lasciare per sempre alle spalle l’emergenza Covid-19, ma la fretta e la promessa di rapidi quanto lauti guadagni rischia di portare a drammatici errori. La lista degli esperti che si dicono scettici rispetto alle promesse fatte dalle cause farmaceutiche è sempre più lunga, con il virologo Andre Crisanti e la microbiologa Maria Rita Gismondo a esprimere per primi delle perplessità. Ora, ecco arrivare altre voci nella stessa direzione. “Dei tre vaccini annunciati solo uno ha effettuato la registrazione a Fda, l’autorità regolatoria americana, e nessuno l’ha ancora fatto con Ema, l’ente europeo ... Leggi su ilparagone (Di sabato 28 novembre 2020) Big Pharma conta i soldi e stringe accordi segreti e onerosi con i governi di tutto il mondo. Gli esperti, intanto, predicano la calma:sperano nell’arrivo diefficaci che permettano di lasciare per sempre alle spalle l’emergenza Covid-19, ma la fretta e la promessa di rapidi quanto lauti guadagni rischia di portare a drammatici errori. La lista degli esperti che si dicono scettici rispetto alle promesse fatte dalle cause farmaceutiche è sempre più lunga, con il virologo Andre Crisanti e la microbiologa Maria Rita Gismondo a esprimere per primi delle. Ora, ecco arrivare altre voci nella stessa direzione. “Dei treannunciati solo uno ha effettuato la registrazione a Fda, l’autorità regolatoria americana, e nessuno l’hafatto con Ema, l’ente europeo ...

