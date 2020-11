Covid, Von Der Leyen: “Italia si reinventerà grazie al Recovery Fund” (Di sabato 28 novembre 2020) Covid, la presidente della Commissione Europa Ursula Von Der Leyen ha commentato l’attuale situazione economica dell’Italia, sottolineando l’importanza del Recovery Fund Così come il resto del mondo, anche l’Italia sta vivendo pesantemente le conseguenze economiche del Covid. La pandemia ha di fatto bloccato tutto per diversi mesi e, seppur con aperture parziali nelle settimane passate, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 28 novembre 2020), la presidente della Commissione Europa Ursula Von Derha commentato l’attuale situazione economica dell’Italia, sottolineando l’importanza delFund Così come il resto del mondo, anche l’Italia sta vivendo pesantemente le conseguenze economiche del. La pandemia ha di fatto bloccato tutto per diversi mesi e, seppur con aperture parziali nelle settimane passate, L'articolo proviene da Inews.it.

