Covid, vaccino Astrazenica: slittano i tempi. Garattini: la gara tra aziende crea solo pasticci (Di sabato 28 novembre 2020) Covid, vaccino Astrazenica: ora è rischio ritardi. La gara a chi fa prima. E gli annunci propagandistici diramati ottimisticamente in fretta e furia dalle aziende, rischiano di compromettere i tempi e di confondere le persone. Almeno per quanto riguarda quanto registrato nei giorni scorsi in merito sulla sperimentazione delle dosi del prodotto di Astrazeneca/Oxford con Pomezia, che il farmacologo e presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, Silvio garattini, definisce come un «pasticcio». Covid, vaccino Astrazenica, garattini scettico «Ritengo sia improbabile che il prossimo gennaio si possa già iniziare con la somministrazione dei vaccini contro ...

