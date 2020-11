Covid, sintomi come curarsi a casa: nuove preziose indicazioni (Di sabato 28 novembre 2020) Cosa fare in attesa dell’esito del tampone? come bisogna comportarsi? In che maniera curare il Covid a casa? Da che è scoppiata la pandemia abbiamo capito tutti che il virus va affrontato subito prima che la situazione peggiori. come punto di riferimento gli Italiani possono avere, come indicato da “Ok Salute e Benessere”, il protocollo che sta per essere pubblicato sulla rivista scientifica Clinical and Medical Investigation. Un documento che porta la firma di alcuni medici italiani dell’Istituto Mario Negri, tra cui Giuseppe Remuzzi, Norberto Perico, Monica Cortinovis e il professor Fredy Suter. La prima sostanziale differenza, rispetto ai due protocolli già stilati dai medici lombardi e dal professor Bassetti, è che bisogna intervenire subito. leggi anche l’articolo —> Covid, ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020) Cosa fare in attesa dell’esito del tampone?bisogna comportarsi? In che maniera curare il? Da che è scoppiata la pandemia abbiamo capito tutti che il virus va affrontato subito prima che la situazione peggiori.punto di riferimento gli Italiani possono avere,indicato da “Ok Salute e Benessere”, il protocollo che sta per essere pubblicato sulla rivista scientifica Clinical and Medical Investigation. Un documento che porta la firma di alcuni medici italiani dell’Istituto Mario Negri, tra cui Giuseppe Remuzzi, Norberto Perico, Monica Cortinovis e il professor Fredy Suter. La prima sostanziale differenza, rispetto ai due protocolli già stilati dai medici lombardi e dal professor Bassetti, è che bisogna intervenire subito. leggi anche l’articolo —>, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sintomi Covid, quanto dura l'incubazione e cos'è un contatto stretto. Domande e risposte Il Messaggero San Marino. Emergenza coronavirus: deceduto un 76enne. Su ancora di 32 unità i positivi

Covid a San Marino, un’altra vittima e 32 nuovi casi

Sul sito dell’ISS (www.iss.sm), nella sezione “Covid-19” è possibile trovare le informazioni ... Si ricorda che, in caso di febbre, malessere generale o sintomi respiratori non bisogna uscire di casa, ...

