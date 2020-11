Covid: quasi 1,5 milioni di morti nel mondo, oltre 400mila in Europa (Di sabato 28 novembre 2020) Il contatore mondiale di Covid-19 continua a correre. Sono più di 400mila i decessi in Europa dovuti al nuovo coronavirus, secondo un conteggio dall'Afp sulle segnalazioni fornite dalle autorità ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 28 novembre 2020) Il contatore mondiale di-19 continua a correre. Sono più dii decessi indovuti al nuovo coronavirus, secondo un conteggio dall'Afp sulle segnalazioni fornite dalle autorità ...

Nel lasso di tempo aprile-ottobre 2020, preso in considerazione, sono state autorizzate a livello nazionale oltre 3,4 miliardi di ore di cassa integrazione “Covid-19” ...

Lieto evento e speranza "rosa" nell'ospedale Covid: due sorelle partoriscono insieme

BRINDISI - All'ospedale Perrino di Brindisi, parzialmente dedicato all'emergenza e ai ricoveri Covid, nel reparto di Ginecologia e ostetricia, due sorelle hanno dato alla luce le ...

