Covid | Piero De Luca | “In arrivo tregua fiscale e 400 milioni di buoni spesa”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Bene che l’ultimo scostamento di bilancio sia stato votato all’unanimità da tutte le forze politiche” Così sui social l’on.De. “Con i Decreti Ristori adottati finora, abbiamo dato sostegno a lavoratori, imprese, professionisti e autonomi- spiega il deputato Dem- particolare attenzione è stata rivolta anche alle famiglie. Una misura significativa è il finanziamento di ulteriori 400di euro da destinare ai Comuni per la solidarietà alimentare, che consentirà di distribuire nuovamente alle famiglie in difficoltàspesa per generi alimentari di prima necessità. È fondamentale fare il possibile perché nessuno si senta abbandonato a se stesso- concludeDe-soprattutto con l’avvicinarsi di un Natale che non sarà facile per ...