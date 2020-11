Covid, morto il direttore del carcere di Massa: sale a 203 il numero dei medici morti (Di sabato 28 novembre 2020) L’ultimo caso si registra all’ospedale Noa di Massa, dove era stato ricoverato non appena contratto il coronavirus, Nazzareno Catalano, 69 anni, medico di famiglia. Sono già 203 i medici morti dall’inizio della pandemia per combattere il virus in prima linea. Grande cordoglio per la scomparsa di Nazzareno Catalano, notizia riportata dalla stampa locale, è stata L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) L’ultimo caso si registra all’ospedale Noa di, dove era stato ricoverato non appena contratto il coronavirus, Nazzareno Catalano, 69 anni, medico di famiglia. Sono già 203 idall’inizio della pandemia per combattere il virus in prima linea. Grande cordoglio per la scomparsa di Nazzareno Catalano, notizia riportata dalla stampa locale, è stata L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - TgLa7 : #Covid: morto un altro #medico, totale delle vittime sale a 217 - chetempochefa : Non credete a quanti vi dicono che di covid non si muore. Hanno la fortuna di non averlo visto con i propri occhi.… - xenonian1 : RT @Stefbazzi: Voi sapete che se uno è positivo al tampone e dopo 3 settimane ha un infarto o fa un incidente, è morto di #covid? Voi sape… - GfveGianfra : RT @Stefbazzi: Voi sapete che se uno è positivo al tampone e dopo 3 settimane ha un infarto o fa un incidente, è morto di #covid? Voi sape… -