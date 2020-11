Covid: Lombardia, Piemonte e Calabria passano da zona rossa ad arancione: cosa cambia (Di sabato 28 novembre 2020) Da domenica 29 novembre le tre Regioni cambiano fascia alla luce del rallentamento della curva dei contagi. Ci si potrà spostare all’interno del proprio Comune senza autocertificazione, ma sempre rispettando le limitazioni notturne di orario (le 22), mentre rimangono ancora vietati i viaggi tra Regioni. Riaprono i negozi, ma non i bar e i ristoranti. Sempre fermi anche cinema, teatri, palestre e piscine. Tornano in classe gli studenti di seconda e terza media. Sicilia e Liguria entrano invece in zona gialla Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) Da domenica 29 novembre le tre Regionino fascia alla luce del rallentamento della curva dei contagi. Ci si potrà spostare all’interno del proprio Comune senza autocertificazione, ma sempre rispettando le limitazioni notturne di orario (le 22), mentre rimangono ancora vietati i viaggi tra Regioni. Riaprono i negozi, ma non i bar e i ristoranti. Sempre fermi anche cinema, teatri, palestre e piscine. Tornano in classe gli studenti di seconda e terza media. Sicilia e Liguria entrano invece ingialla

