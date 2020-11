Covid in Campania, dura replica degli anestesisti a De Luca: 'Offende chi rischia la vita' (Di sabato 28 novembre 2020) Dal giornalista da 'ricoverare in coma etilico', ai bontemponi del 118: De Luca fa il punto della situazione Covid e non solo 27 novembre 2020 'Affermare pubblicamente e, con decisione, che esiste una ... Leggi su salernotoday (Di sabato 28 novembre 2020) Dal giornalista da 'ricoverare in coma etilico', ai bontemponi del 118: Defa il punto della situazionee non solo 27 novembre 2020 'Affermare pubblicamente e, con decisione, che esiste una ...

GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - ciropellegrino : Ieri @VincenzoDeLuca è riuscito in 2 minuti a offendere tutti i medici anestesisti della #Campania. Guardate ci vuo… - gppmessineo : RT @Tg3web: La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime sono state olt… - simcopter : RT @Tg3web: La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime sono state olt… -