Covid | il sindaco di Torre Annunziata chiude le scuole fino al 9 gennaio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 novembre 2020)chiuse a(Napoli)al prossimo 9. E questo a prescindere dai provvedimenti che saranno adottati con i prossimi Dpcm e le future ordinanze regionali. Sono gli effetti dell’ordinanza firmata daldella citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che ha stabilito la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza dei servizi per l’infanzia e delleelementari e medie dal 30 novembre 2020 al 92021 sull’intero territorio comunale. ”Per quanto riguarda la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza per gli studenti dellesuperiori – afferma ilAscione – siamo in attesa di ulteriori novita’ che dovrebbero arrivare dal Governo entro il prossimo 3 dicembre”. ...