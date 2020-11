Covid Hotel | requisiti 20 000 posti letto negli alberghi per i pazienti Covid-19

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 28 novembre 2020) La sostituzione dei turisti conaffetti da-19 può avere dei vantaggi. L’Italia si prepara ad avere 20milain albergo per i, in modo da alleviare la pressione sul sistema sanitario, sostenendo un settore in crisi. Secondo l’Associazione degli albergatori italiani, a Roma è aperto unsu sei, 200 in totale, ma solo sette sono operativi per ricevere i. Lo Sheraton a Roma (in foto), è uno di loro. Qui ci sono 169 stanze previste per i. Riceve persone asintomatiche o che necessitano di cure ma che non siano in condizioni gravi. Anche qui i turisti che arrivano in Italia con un test positivo, sono in quarantena. A venti minuti di macchina dal centro di Roma, troviamo l’Urban ...