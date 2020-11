Covid Germania, 21.695 nuovi casi e 379 morti (Di sabato 28 novembre 2020) Berlino, 28 nov. (Adnkronos) - La Germania registra 21.695 nuovi casi di Covid-19 che portano il totale a 1.028.089 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano anche di altri 379 decessi con il bilancio a 15.965 morti. In Germania sono circa 711.000 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Berlino, 28 nov. (Adnkronos) - Laregistra 21.695di-19 che portano il totale a 1.028.089 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano anche di altri 379 decessi con il bilancio a 15.965. Insono circa 711.000 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

