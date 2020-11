Covid, da domani la Lombardia sarà zona arancione. In regione 4.615 nuovi casi. Diretta (Di sabato 28 novembre 2020) ... Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato a Tgcom24 la situazione della pandemia in regione. Per quanto riguarda un'eventuale riforma della sanità lombarda, Fontana ha ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) ... Così il presidente dellaAttilio Fontana ha commentato a Tgcom24 la situazione della pandemia in. Per quanto riguarda un'eventuale riforma della sanità lombarda, Fontana ha ...

MarcoBellinazzo : Domani in esclusiva sul @sole24ore una intervista con l'ad Corporate @Inter Alessandro Antonello sui conti nerazzur… - Agenzia_Ansa : Calabria, Lombardia e Piemonte in arancione. Area gialla per Liguria e Sicilia. Nuova ordinanza del ministro Speran… - RobertoBurioni : Vi aspetto domani sera a @chetempochefa per spiegare brevemente i test che abbiamo a disposizione per diagnosticar… - robertocosta_ge : Covid: @RegLiguria oggi 25 morti, 454 nuovi casi, meno positivi, 712 guariti. E domani zona gialla, mi raccomando… - SanMarino_RTV : Domani le elezioni per le giunte di castello con misure anti-covid ai seggi. Diritto di voto garantito anche a chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Priolo Gargallo, prima vittima per Covid: domani tamponi rapidi alla popolazione Siracusa News Avellino in campo dopo 20 giorni contro il Catania, Braglia: «Sarà difficile»

L’Avellino torna in campo dopo venti giorni di stop. Domani pomeriggio la gara casalinga contro il Catania. La serie di contagi da Covid-19 tra i componenti della truppa biancoverde ha ...

Emergenza Covid, Sicilia zona gialla. Ecco cosa cambia con la nuova ordinanza di Musumeci

estano confermati la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, musei, parchi, palestre e piscine e il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. Lo pre ...

L’Avellino torna in campo dopo venti giorni di stop. Domani pomeriggio la gara casalinga contro il Catania. La serie di contagi da Covid-19 tra i componenti della truppa biancoverde ha ...estano confermati la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, musei, parchi, palestre e piscine e il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. Lo pre ...