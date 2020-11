Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione (Di sabato 28 novembre 2020) Quasi la metà degli studenti italiani sta seguendo le lezioni da casa con la didattica a distanza. Ma nel governo si sta discutendo su una possibile riapertura prima delle vacanze di Natale. Un'ipotesi che però non piace ai presidenti di regione che chiedono il prolungamento della Dad fino a gennaio per i licei. Ecco la situazione Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) Quasi la metà degli studenti italiani sta seguendo le lezioni da casa con la didattica a distanza. Ma nel governo si sta discutendo su una possibile riapertura prima delle vacanze di Natale. Un'ipotesi che però non piace ai presidenti diche chiedono il prolungamento della Dad fino a gennaio per i licei. Ecco la

Adnkronos : ++Covid Veneto, altri 3.418 contagi e 60 morti: bollettino++ - Agenzia_Ansa : #Covid studio australiano: 'I contagi reali in media 6 volte più alti'. . Il tracciamento migliore in Corea del Sud… - Agenzia_Ansa : L'#Oms avverte l'#Europa che se non si attrezzerà in modo corretto ci sarà una terza ondata della #pandemia all'ini… - ereike05 : RT @SkyTG24: Covid-19, in Italia 28.352 nuovi contagi: i dati regione per regione - SkyTG24 : Covid-19, in Italia 28.352 nuovi contagi: i dati regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Covid Italia, 28.352 contagi e altri 827 morti Adnkronos Sicilia promossa, diventa gialla. Ma gli esperti frenano: "E' un azzardo"

Ristoranti aperti all'ora di pranzo e non serve più l'autocertificazione per gli spostamenti. Trasporti pubblici con capienza al 50% ...

Coronavirus, 2909 positivi nel trapanese. La Sicilia zona gialla, Musumeci: "Non è un liberi tutti"

Ecco i dati sul coronavirus in provincia di Trapani di oggi, Venerdì 27 Novembre 2020. Sono 2909 i positivi nel trapanese. Ieri si sono registrati 121 nuovi contagi, un nuovo decesso e 39 nuovi guarit ...

Ristoranti aperti all'ora di pranzo e non serve più l'autocertificazione per gli spostamenti. Trasporti pubblici con capienza al 50% ...Ecco i dati sul coronavirus in provincia di Trapani di oggi, Venerdì 27 Novembre 2020. Sono 2909 i positivi nel trapanese. Ieri si sono registrati 121 nuovi contagi, un nuovo decesso e 39 nuovi guarit ...