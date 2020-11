Covid, Cirio “Una follia riaprire ora le scuole” (Di sabato 28 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Sarebbe una follia riaprire a pochi giorni dal Natale, oggi non ci sono le condizioni per andare a scuola in sicurezza. Ricordiamoci che i ragazzi che affollano gli autobus sono gli stessi che poi trascorrono le festività con i genitori e con i nonni. Non possiamo permetterci di correre un rischio del genere”. A dirlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un'intervista a “La Stampa” in cui sottolinea che in vista del Natale “l'atteggiamento prudenziale è l'unico che ci consente di stabilizzare i risultati raggiunti. Detto questo, penso sia possibile ragionare su una soluzione di buon senso che consenta gli spostamenti per raggiungere i parenti e gli affetti più stretti e li impedisca in tutti gli altri casi”.Sulla riapertura delle piste da sci “il dibattito con il governo è ancora aperto. Insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Sarebbe unaa pochi giorni dal Natale, oggi non ci sono le condizioni per andare a scuola in sicurezza. Ricordiamoci che i ragazzi che affollano gli autobus sono gli stessi che poi trascorrono le festività con i genitori e con i nonni. Non possiamo permetterci di correre un rischio del genere”. A dirlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto, in un'intervista a “La Stampa” in cui sottolinea che in vista del Natale “l'atteggiamento prudenziale è l'unico che ci consente di stabilizzare i risultati raggiunti. Detto questo, penso sia possibile ragionare su una soluzione di buon senso che consenta gli spostamenti per raggiungere i parenti e gli affetti più stretti e li impedisca in tutti gli altri casi”.Sulla riapertura delle piste da sci “il dibattito con il governo è ancora aperto. Insieme ...

