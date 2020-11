Covid, Brusaferro: “Tamponi negativi e screening di massa non sono patentino d’immunità” (Di sabato 28 novembre 2020) “Bisogna sempre ricordare che i tamponi antigenici rapidi generano anche falsi positivi e quindi, in realtà, in fase diagnostica questi vanno poi ulteriormente confermati e analizzati“. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, circa l’efficacia e la riproducibilità in larga scala di quanto effettuato a Bolzano con lo screening di massa attraverso i test rapidi. Per Brusaferro lo screening è “importante per la conoscenza sulla circolazione del virus, ma dall’altra parte non può mai diventare un patentino di immunità o negatività, perché se dopo aver fatto test il cui esito risultasse negativo, un’ora dopo partecipassi a un aperitivo abbracciando e socializzando, potrei contrarre lì il virus e risultare positivo nei giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) “Bisogna sempre ricordare che i tamponi antigenici rapidi generano anche falsi positivi e quindi, in realtà, in fase diagnostica questi vanno poi ulteriormente confermati e analizzati“. Così Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, circa l’efficacia e la riproducibilità in larga scala di quanto effettuato a Bolzano con lodiattraverso i test rapidi. Perloè “importante per la conoscenza sulla circolazione del virus, ma dall’altra parte non può mai diventare undi immunità otà, perché se dopo aver fatto test il cui esito risultasse negativo, un’ora dopo partecipassi a un aperitivo abbracciando e socializzando, potrei contrarre lì il virus e risultare positivo nei giorni ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Brusaferro: niente raduni di #Natale, è tempo di abbassare la curva #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, in diretta streaming la conferenza stampa dell'Iss sull'analisi dei dati. Brusaferro: la curva decresce ma… - PoliticaNewsNow : Brusaferro: 'Numeri Covid non consentono spostamenti di massa e aggregazioni. Natale sarà diverso' - luisaloffredo28 : Brusaferro (Iss): '#Natale va vissuto in dimensione #Covid. Impossibile immaginare spostamenti di massa, attendere… - PoliticaNewsNow : Brusaferro: 'Numeri Covid non consentono spostamenti di massa e aggregazioni. Natale sarà diverso' -