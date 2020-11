Covid | a Nocera morta giovane donna incinta

(Di sabato 28 novembre 2020)Inferiore , 28 novembre 2020 - Unadi 33 anni èInferiore, comune nel Salernitano, per complicanze dovute al. Si chiamava Veronica Stile ed aveva 33 anni. La ...

SuperErmy : Nocera Inferiore, Veronica, 33 anni e incinta al quarto mese, è morta col Covid ???????????????? - UnioneSarda : Lutto cittadino a Nocera Inferiore, in provincia di #Napoli - Ade_mh5 : RT @federicovizo87: A Nocera Ieri e morta una donna 33 anni, incinta al quarto mese, per il covid. A Palermo, un ragazzo di 29 anni. Entram… - infoitinterno : Nocera Inferiore, Veronica, 33 anni e incinta al quarto mese, è morta col Covid - infoitinterno : Il dramma di “Vero”: uccisa dal Covid mentre era incinta. Lutto cittadino a Nocera -

Morta per complicanze dovute al Coronavirus. Era al quarto mese di gravidanza Nocera Inferiore (Salerno), 28 novembre 2020 - Una donna incinta di 33 anni è morta a Nocera Inferiore, comune nel Salerni ...Lutto cittadino per la morte di Veronica Stile, incinta di 4 mesi. Lascia il marito, ex calciatore, e una bimba di tre anni ...