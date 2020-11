Covid, 26.323 nuovi casi e 686 morti: il bollettino del 28 novembre (Di sabato 28 novembre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 novembre: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 26.323 Decessi: 686 Tamponi effettuati: 225.940 Guariti: 24.214 Ricoveri in ospedale: -385 Ricoveri in terapia intensiva: -20 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 789.308 casi totali: 1.564.532 Decessi: 54.363 Guariti: 720.861 Ricoverati in terapia intensiva: 3.762 Ricoverati in ospedale: 33.299 In isolamento domiciliare: 752.247 Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, è in leggero calo come ieri la curva epidemica: 26.323 nuovi casi oggi, contro i 28.352 di ieri, con 225.940 tamponi (ieri erano stati 222.803). La ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 28, contagi, guariti Ultime 24 ore: 26.323 Decessi: 686 Tamponi effettuati: 225.940 Guariti: 24.214 Ricoveri in ospedale: -385 Ricoveri in terapia intensiva: -20 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 789.308totali: 1.564.532 Decessi: 54.363 Guariti: 720.861 Ricoverati in terapia intensiva: 3.762 Ricoverati in ospedale: 33.299 In isolamento domiciliare: 752.247 Secondo ildi oggi sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, è in leggero calo come ieri la curva epidemica: 26.323oggi, contro i 28.352 di ieri, con 225.940 tamponi (ieri erano stati 222.803). La ...

