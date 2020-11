Covid, 26.323 nuovi casi. ?Cala il numero dei decessi (Di sabato 28 novembre 2020) Francesca Galici Sono 686 i decessi segnalati dalla Protezione civile nell'odierno bollettino di aggiornamento dell'epidemia di coronavirus; 26.323 i nuovi casi Sono 26.323 i nuovi casi di coronavirus segnalati dalla Protezione civile nel bollettino odierno, rilevati su un un totale di 225.940 tamponi processati in 24 ore. Il rapporto tra positivi e test è dell'11,6%. Continua la riduzione della pressione sui presidi sanitari, con un decremento dei ricoveri di 405 unità e di 20 in terapia intensiva. In 24 ore sono guarite 24.214 persone, i decessi sono 686. Gli attualmente positivi in Italia sono 789.308. Tag: coronavirus Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Francesca Galici Sono 686 isegnalati dalla Protezione civile nell'odierno bollettino di aggiornamento dell'epidemia di coronavirus; 26.323 iSono 26.323 idi coronavirus segnalati dalla Protezione civile nel bollettino odierno, rilevati su un un totale di 225.940 tamponi processati in 24 ore. Il rapporto tra positivi e test è dell'11,6%. Continua la riduzione della pressione sui presidi sanitari, con un decremento dei ricoveri di 405 unità e di 20 in terapia intensiva. In 24 ore sono guarite 24.214 persone, isono 686. Gli attualmente positivi in Italia sono 789.308. Tag: coronavirus

