Covid-19 e carcere, la situazione in Campania: le parole del garante Ciambriello (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSecondo gli ultimi dati raccolti, i detenuti positivi al Covid-19 nella Regione Campania sono 158 di cui 89 a Poggioreale su una popolazione di 2091 detenuti, 65 a Secondigliano su 1186 detenuti, 3 a Benevento, 1 a Salerno. I detenuti positivi che si trovano ricoverati presso presidi ospedalieri esterni sono 3, di cui uno in gravi condizioni. Tra polizia penitenziaria, personale amministrativo e sociosanitario ci sono 218 positivi. Il garante delle persone private della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello dichiara: “Mentre si consuma la falsa credenza che il carcere sia il luogo più sicuro per non contagiati dal Covid-19, l’epidemia, causa sovraffollamento e promiscuità, malattie croniche e ambienti non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSecondo gli ultimi dati raccolti, i detenuti positivi al-19 nella Regionesono 158 di cui 89 a Poggioreale su una popolazione di 2091 detenuti, 65 a Secondigliano su 1186 detenuti, 3 a Benevento, 1 a Salerno. I detenuti positivi che si trovano ricoverati presso presidi ospedalieri esterni sono 3, di cui uno in gravi condizioni. Tra polizia penitenziaria, personale amministrativo e sociosanitario ci sono 218 positivi. Ildelle persone private della libertà personale della Regione, Samueledichiara: “Mentre si consuma la falsa credenza che ilsia il luogo più sicuro per non contagiati dal-19, l’epidemia, causa sovraffollamento e promiscuità, malattie croniche e ambienti non ...

LegaSalvini : #Salvini a #nonèladurso: 'Chi combatte la mafia ha e avrà sempre il mio rispetto. Al Ministero di Giustizia abbiamo… - sictwit : RT @CorriereCultura: Carcere e Covid, preghiera (e sciopero della fame) per i detenuti d’Italia. L’intervento di Sandro Veronesi, con Luigi… - vannisantoni : RT @CorriereCultura: Carcere e Covid, preghiera (e sciopero della fame) per i detenuti d’Italia. L’intervento di Sandro Veronesi, con Luigi… - Closer_Venezia : RT @LuigiManconi1: Il carcere è il luogo più affollato d’Italia e la cella può essere lo spazio più congestionato e patogeno dell’intero si… - AMC11076378 : RT @CorriereCultura: Carcere e Covid, preghiera (e sciopero della fame) per i detenuti d’Italia. L’intervento di Sandro Veronesi, con Luigi… -