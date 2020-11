“Covid-19 della seconda ondata proviene dal Nord Italia” | la rivelazione

Leggi su meteoweek

(Di sabato 28 novembre 2020) Ladel Covid-19 sarebbe stata causata dall’Italia. Lo afferma il virologo tedesco Alexander Kekulé, il quale ritiene anche che il virus è mutato. Ora sarebbe più contagioso. Il Covid-19 dilagante in tutta Europa in questi mesi non sarebbe uguale a quello di Wuhan. Laarriva da Alexander Kekulé, direttore dell’Istituto di microbiologia medica L'articoloda www.meteoweek.com.