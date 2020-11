“Cosa ca** volete, un applauso? Il Covid non esiste”: negazionista insulta medico che racconta perché gli ha salvato la vita (Di sabato 28 novembre 2020) Covid: medico racconta perché ha salvato la vita al paziente negazionista “Il Covid non esiste”: è quello che si è sentito dire un medico rianimatore, che aveva appena salvato la vita a un paziente negazionista. Nonostante questo, però, il dottore non ha mai pensato di venire meno al suo dovere, scegliendo di non curare l’uomo. E in una lettera invitata al Corriere della Sera spiega il perché. L’altra notte in reparto abbiamo cambiato una cannula trachestomica a un paziente in rianimazione per severa insufficienza respiratoria da Covid-19 che ha necessitato di ventilazione invasiva e supporto delle funzioni ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020)halaal paziente“Ilnon: è quello che si è sentito dire unrianimatore, che aveva appenalaa un paziente. Nonostante questo, però, il dottore non ha mai pensato di venire meno al suo dovere, scegliendo di non curare l’uomo. E in una lettera inta al Corriere della Sera spiega il. L’altra notte in reparto abbiamo cambiato una cannula trachestomica a un paziente in rianimazione per severa insufficienza respiratoria da-19 che ha necessitato di ventilazione invasiva e supporto delle funzioni ...

